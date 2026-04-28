Eau en fête: animation Ici commence la mer à La Virgule La Virgule Morlaix

Morlaix

Eau en fête: animation Ici commence la mer à La Virgule

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:30:00

fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Le 2 juin de 18h30 à 20h

Vous avez peut- être déjà vu ces inscriptions au sol, mais que signifient- elles exactement?

Animation à partir de 6 ans

EAU fête ! … du changement climatique

Pour sa 4ème édition, le festival EAU fête ! abordera le sujet du changement climatique.

Il se déroulera les 2, 4 et 12 juin à Morlaix.

Animations, ateliers, conférences, spectacles …

Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Événement gratuit, sur inscription en ligne

Co-organisé par le Pays de Morlaix, le SAGE et la station expérimentale du Caté .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 39 57

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English : Eau en fête: animation Ici commence la mer à La Virgule

L’événement Eau en fête: animation Ici commence la mer à La Virgule Morlaix a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAIE DE MORLAIX