Eau en fête: animation Ici commence la mer à La Virgule La Virgule Morlaix
Eau en fête: animation Ici commence la mer à La Virgule La Virgule Morlaix mardi 2 juin 2026.
Morlaix
Eau en fête: animation Ici commence la mer à La Virgule
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:30:00
fin : 2026-06-02 20:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Le 2 juin de 18h30 à 20h
Vous avez peut- être déjà vu ces inscriptions au sol, mais que signifient- elles exactement?
Animation à partir de 6 ans
EAU fête ! … du changement climatique
Pour sa 4ème édition, le festival EAU fête ! abordera le sujet du changement climatique.
Il se déroulera les 2, 4 et 12 juin à Morlaix.
Animations, ateliers, conférences, spectacles …
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !
Événement gratuit, sur inscription en ligne
Co-organisé par le Pays de Morlaix, le SAGE et la station expérimentale du Caté .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 39 57
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English : Eau en fête: animation Ici commence la mer à La Virgule
L’événement Eau en fête: animation Ici commence la mer à La Virgule Morlaix a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAIE DE MORLAIX
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