Morlaix

Petit Tour de France

Place des otages Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Les participants de 3 à 11 ans sont répartis par équipe de 10 par le Comité et suivant les âges.

Pour le bon déroulé de l’évènement c’est l’occasion de rappeler quelques consignes.

Les chauffeurs des véhicules accompagnateurs doivent être à jour de leur assurance et permis de conduire .

Par ailleurs, il sera demandé le numéro d’immatriculation du véhicule qui suivra l’équipe.

Le port du casque, il est obligatoire.

Par mesure de sécurité seuls les participants et les directeurs sportifs peuvent circuler sur le parcours. .

Place des otages Morlaix 29600 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit Tour de France

L’événement Petit Tour de France Morlaix a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX