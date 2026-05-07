Stage de la chute à l’envol – danse contemporaine Salle Auregan Dojo Morlaix

Morlaix

Stage de la chute à l’envol – danse contemporaine

Salle Auregan Dojo Avenue du Parc Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Encorps à le plaisir d’organiser un stage avec la danseuse Charline Corcessin

Dimanche 17 mai de 10h30 à 16h30

Salle Arthur Aurégan, Avenue du parc, Morlaix

Pique-nique à prévoir pour la pause déjeuner

Walk-fall-roll-rise-fly…De la chute à l’envol

Laboratoire d’expérimentation chorégraphique

Formule magique qui pourrait décrire une de nos relations avec la gravité. Comment faire alliance avec cette force qui s’exerce constamment sur nos corps et développer peut être une relation plus tendre avec le sol, le déséquilibre et la chute.

Lors de ce laboratoire il s’agirait de tenter d’explorer comment le jeu, le travail collectif peuvent nous permettre de développer une relation de confiance afin de danser- a specialised walking, de la chute à l’envol.

Le matin nous explorerons une danse inspirée de la technique du flying low créée par Davis Zambrano.

L’après midi le travail de l’improvisation collective avec comme outils principaux: la marche, le soutien du collectif et le travail du sol.

Charline Corcessin a été formée à la danse contemporaine principalement à Londres et à Bruxelles. Elle y développe un intérêt profond pour l’improvisation et y rencontre les techniques de Flying-low et passing through avec Leila Macmillan, Hannes Langlof puis Davis Zambrano ; et la méthode Fighting Monkey crée par Josef Frucek et Linda kapatenea.

Suite à sa collaboration avec des artistes plasticien.nes en tant que performeuse, elle décide de poursuivre ensuite une licence en arts-plastques et philosophie de l’art à la Sorbonne et un master (DNSEP) à l’école nationale des Beaux-arts Cergy.

Depuis, Charline développe une pratique artistique pluridisciplinaire entre performance, dessin, création sonore et installation où sont au cœur les collaborations, la marche et la relation avec l’environnement et le vivant.

Les inscriptions se font par mail à: encorps.morlaix@gmail.com

Tarif: 50 euros+ 10 euros d’adhésion à l’association .

Salle Auregan Dojo Avenue du Parc Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 42 37 51 54

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English : Stage de la chute à l’envol – danse contemporaine

L’événement Stage de la chute à l’envol – danse contemporaine Morlaix a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX