Morlaix

200 ans du cimetière Saint Charles

Rampe Saint-Nicolas Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Le cimetière Saint Charles de Morlaix existe depuis 1826. Pour son bicentenaire, la Ville de Morlaix, Morlaix Communauté et le Pays de Morlaix proposent une visite inédite du cimetière. Durant cette visite, découvrez des personnalités, des tombes étonnantes et des histoires insolites.

Durée 1h30 .

Rampe Saint-Nicolas Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 39 36

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English : 200 ans du cimetière Saint Charles

L’événement 200 ans du cimetière Saint Charles Morlaix a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX