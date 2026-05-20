CINÉ RENCONTRE Malgré la peine avec Sebastien Betbeder Cinéma La Salamandre SEW Morlaix

Morlaix

CINÉ RENCONTRE Malgré la peine avec Sebastien Betbeder

Cinéma La Salamandre SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Sébastien Betbeder vient au Cinéma La Salamandre en collaboration avec cinéphare nous présenter un programme de deux films de courts-métrages intitulé MALGRÉ LA PEINE.

Ce sont deux courts-métrages qui ont été réalisés en collaboration avec le Festival de La Rochelle et le SPIP de Nouvelle-Aquitaine, à partir d’un travail mené avec des détenus de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Ce sont des œuvres issues d’une démarche engagée, que nous partagerons avec vous lors de plusieurs séances en présence du réalisateur.

Une tentative d’évasion France, 2025, 32min

Sébastien Chassagne anime un atelier dans le centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré. Face à lui, six détenus aux visages transformés par l’intelligence artificielle revivent des scènes de leur passé, font exister des rêves ou inventent de nouvelles histoires.

Durant quatre jours, j’ai pu, accompagné de deux étudiantes de l’école d’art de Poitiers, d’un collaborateur à l’image et de Sébastien Chassagne, comédien au théâtre et au cinéma, filmer et mettre en scène les personnes détenues qui se sont portées volontaires pour ce moment collectif.Le résultat a pris la forme d’un film qui s’intitule Une tentative d’évasion. C’est un titre qui dit de manière ironique, mais véritable, ce qu’a représenté pour eux et pour moi ce tournage. Les six participants se sont prêtés au jeu et livrés au-delà de ce que je pouvais imaginer avec une implication et une sincérité qui fut bouleversante à entendre et à filmer. Cette expérience m’a conforté dans l’idée qu’une pratique artistique pouvait avoir une portée politique forte, à l’heure de la montée d’un extrémisme décomplexé à chaque échelle de la société et d’une remise en question de toutes les initiatives menées pour donner aux personnes détenues le minimum de dignité auquel elles ont droit.

Sébastien Betbeder

L’Éternité France, 2025, 30min

Enfermés dans une forêt, six hommes condamnés à l’éternité cherchent la sortie

L’éternité est un film qui tente de faire entendre une parole invisibilisée. Celle d’hommes condamnés à purger des peines de vingt, trente ans ; des hommes, qui pour certains, ne sortiront jamais. J’ai souhaité, avec ce film, donner à voir et à entendre la manière dont ils tentent quotidiennement, par le souvenir, par l’imagination, d’être encore au monde. Il me semble essentiel plus que jamais de les considérer comme des individus qui font partie intégrante de la société, à l’encontre d’un projet politique de plus en plus démagogique et populiste qui ne cesse de les nier. Enfin, je crois que L’éternité est aussi un film qui, modestement, s’interroge sur l’essence même du travail de comédiens. Qu’est-ce qu’incarner un personnage ? Qu’est-ce que donner, le temps d’un film, son corps à un individu que la société ne veut pas montrer ? Ces questions nous ont habités durant toute la fabrication et je suis d’une extrême reconnaissance envers les interprètes de L’éternité pour m’avoir suivi dans cette expérience et pour avoir accepté de mettre en jeu leur pratique à des fins politiques.

Sébastien Betbeder .

Cinéma La Salamandre SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

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L’événement CINÉ RENCONTRE Malgré la peine avec Sebastien Betbeder Morlaix a été mis à jour le 2026-05-20 par OT BAIE DE MORLAIX