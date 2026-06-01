Focus sur Claude Code, Quai5, Morlaix

Focus sur Claude Code Jeudi 4 juin, 18h15 Quai5 Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:15:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:15:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

​Pour cette nouvelle session des Tisserands de la Tech, nous accueillons Fabien Canu, Product Engineer & Expert IA chez Koality et cofondateur du Context Collective à Brest.

​C’est quoi le programme ?

​Passionné par l’IA, le code et l’UX, Fabien nous propose de descendre ensemble dans les entrailles de Claude Code et de son fonctionnement.

​Il nous montrera plusieurs de ses démonstrations pour découvrir le potentiel de l’outil d’Anthropic. L’occasion aussi d’en apprendre beaucoup sur l’écosystème de Claude !

Quand ? ️

​Rendez-vous le jeudi 4 Juin 2026 à partir de 18h15 au sein de Quai 5, l’espace de coworking de Morlaix Communauté. Il est situé 1 Rue du Poulfanc.

Qui sommes-nous ?

​Depuis 2019, les Tisserands du web organisent régulièrement des événements inclusifs sur le numérique dans le territoire du Pays de Morlaix. C’est aussi un collectif d’indépendants à l’écoute des besoins d’accompagnement sur les usages numériques.

Quai5 1 Rue du Poulfanc, 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://luma.com/hcgbfdc3 »}] [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/fabien-canu/ »}, {« link »: « https://koality.fr/ »}, {« link »: « https://www.context-collective.org/ »}]

Une nouvelle rencontre Tisserands de la Tech : focus sur Claude Code