Focus sur Claude Code, Quai5, Morlaix
Focus sur Claude Code, Quai5, Morlaix jeudi 4 juin 2026.
Focus sur Claude Code Jeudi 4 juin, 18h15 Quai5 Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:15:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:15:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00
Pour cette nouvelle session des Tisserands de la Tech, nous accueillons Fabien Canu, Product Engineer & Expert IA chez Koality et cofondateur du Context Collective à Brest.
C’est quoi le programme ?
Passionné par l’IA, le code et l’UX, Fabien nous propose de descendre ensemble dans les entrailles de Claude Code et de son fonctionnement.
Il nous montrera plusieurs de ses démonstrations pour découvrir le potentiel de l’outil d’Anthropic. L’occasion aussi d’en apprendre beaucoup sur l’écosystème de Claude !
Quand ? ️
Rendez-vous le jeudi 4 Juin 2026 à partir de 18h15 au sein de Quai 5, l’espace de coworking de Morlaix Communauté. Il est situé 1 Rue du Poulfanc.
Qui sommes-nous ?
Depuis 2019, les Tisserands du web organisent régulièrement des événements inclusifs sur le numérique dans le territoire du Pays de Morlaix. C’est aussi un collectif d’indépendants à l’écoute des besoins d’accompagnement sur les usages numériques.
Quai5 1 Rue du Poulfanc, 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://luma.com/hcgbfdc3 »}] [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/fabien-canu/ »}, {« link »: « https://koality.fr/ »}, {« link »: « https://www.context-collective.org/ »}]
Une nouvelle rencontre Tisserands de la Tech : focus sur Claude Code
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