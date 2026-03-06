Conférence Le Cormoran, voilier patrimonial de la Baie de Morlaix La Virgule Morlaix

Conférence Le Cormoran, voilier patrimonial de la Baie de Morlaix

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix

Début : 2026-06-09 18:30:00

fin : 2026-06-09 20:00:00

2026-06-09

LE CORMORAN, VOILIER PATRIMONIAL DE LA BAIE DE MORLAIX

Fruit de l’évolution architecturale des voiliers de régates des années 1920, le Cormoran anime la Baie de Morlaix depuis 1932.

Il a largement contribué à la renommée des chantiers navals du pays de Morlaix. Il est, aujourd’hui, construit par le chantier naval Jean-Marie Jezequel, Entreprise du Patrimoine Vivant, à Saint-Martin-des-Champs.

Sa silhouette caractéristique avec bout-dehors et grand-voile aurique, marie classicisme et performance. Son élégance fait le bonheur des marins et touristes et une cinquantaine de Cormoran sur les trois cent unités construites, sont toujours présents en Baie en 2025.

Loïck Mevel est propriétaire de Disvaré, Cormoran N° 306. Il est le fils de François Mevel, charpentier naval à Carantec, qui a lancé son chantier, en construisant Marie-Louise, le cormoran N° 16 en 1933. .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

