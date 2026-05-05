Festival Tempo Da Virada Dojo Auregan Morlaix

Morlaix

Festival Tempo Da Virada

Dojo Auregan Avenue du Parc Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15

FESTIVAL TEMPO DA VIRADA

Tournez, vibrez, dansez !

VIRADA du verbe brésilien virar, tourner, changer . Le temps de deux jours, les 15 et 16 mai, les associations WISU CAPOEIRA et PERNAMBUCONGO s’unissent pour faire vibrer la ville de Morlaix et ses habitants aux sons du Brésil ! Leozinho, responsable de l’événement et de l’association Wisu Capoeira explique Nous voulions créer un moment où la ville de Morlaix change de rythme et où tout devient beaucoup plus intense plus de son, plus de mouvement, plus de monde, plus de force, plus de rythme, plus de joie ! . C’est le sens de la Virada qui désigne ce moment très spécial dans le cortège musical des tambours brésiliens où certains tambours prennent leur envol en créant la surprise. Tempo da virada c’est ce moment où le rythme change, où tout devient possible. Un moment plus intense et créatif où l’on sort du quotidien.

Un festival ouvert sur les différents arts

Au-delà de la culture afrobrésilienne, ce temps de fête souhaite être chaque année un moment de rencontre avec tous les arts, un métissage où les différentes cultures dialoguent et se côtoient.

Soyez prêts à entrer dans la roda (ronde)! Déjà les alfayas, tambours traditionnels, résonnent ; Déjà les capoeiristes tournoient, dans leur pratique qui mêle combat et danse… Soyez prêts à célébrer l’art du corps, du rythme et de la vibration ; A vous initier aux différentes pratiques, assouplissements, équilibre, danse burkinabe! Et surtout soyez prêts à partager, danser, fêter le plaisir de la rencontre !

Au programme: concert, démonstrations, ateliers.

Au dojo Auregan (ateliers vendredi 19h et samedi toute la journée 9h-16h), Place des otages (démonstration samedi 18h) et au café tempo (concert samedi 19h). .

Dojo Auregan Avenue du Parc Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 22 98 75 93

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English : Festival Tempo Da Virada

L’événement Festival Tempo Da Virada Morlaix a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAIE DE MORLAIX