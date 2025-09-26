Dans le C(h)oeur de Mozart Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Dans le C(h)oeur de Mozart

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12 21:15:00

2026-05-12

Chœur de chambre Mélisme(s)

Musique. Tout public, dès 8 ans

Nouvelle création du Chœur de chambre Mélisme(s), ce concert-spectacle délivre une mosaïque musicale inédite suscitée par ce qui a pu occuper les pensées de Mozart à la fin de sa vie. En 1791, il compose deux opéras, La Clémence de Titus et La Flûte Enchantée et dans le même élan son Requiem, des concerti pour clarinette et pour piano et des symphonies. Dans ce moment mêlé d’effervescence fertile et de confusion fiévreuse, entre ombre et lumière, opéra et musique sacrée, nous entrons dans l’intimité des dernières heures du grand compositeur, dans sa chambre et dans son c(h)oeur .

Gildas Pungier saisit cet espace propice à inventer une histoire, étayée d’arrangements minutieux dont il est maître et mise en images par l’ingénieuse Katja Krüger. Les souvenirs remontent, ses personnages d’opéras lui rendent visite, tout se mélange s’entremêlent les œuvres où se côtoient Figaro, Pamina, Papageno et Don Giovanni. Gildas Pungier y ajoute de petites perles d’autres contemporain.e.s de Mozart, les compositrices Sophie Gail et Maria Thérésa Agnesi, Rossini et Beaumarchais. .

