Morlaix

Journée découverte du rugby féminin

Rue du Bas de la Rivière Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Les féminines du RCPM (Rugby Club du Pays de Morlaix) vous invite à leur événement de découverte du rugby le samedi 9 mai ! L’objectif est de permettre aux filles et femmes à partir de 3 ans de découvrir ce sport et ses multiples facettes ! Au programme

– Ateliers de découverte du rugby (passes en arrière, placage…)

– Match de présentation de l’équipe séniores féminines contre St-Brieuc

– Tournoi à toucher, 5 contre 5 sans placage, pour toutes !

– Diffusion du match du tournoi des 6 nations féminins France Ecosse au bar du SEW pour clôturer la journée autour d’un verre

Et bien sur un repas-concert le midi pour passer un moment convivial et se rencontrer.

Une structure gonflable et des jeux seront prévus pour les enfants pendant toute la journée.

L’ensemble de la journée est gratuit et sans inscription, sauf le repas (10€ pour saucisses frites ou légumes grillés frites avec une boisson fraîche et une boisson chaude).

Sportive ou pas du tout, passionnée du rugby ou simplement curieuse, à la recherche de ton sport pour l’année prochaine, viens découvrir notre sport et notre esprit d’équipe ! .

Rue du Bas de la Rivière Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 7 65 87 53 81

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English : Journée découverte du rugby féminin

L’événement Journée découverte du rugby féminin Morlaix a été mis à jour le 2026-04-29 par OT BAIE DE MORLAIX