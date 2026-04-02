Le Petit-déj’ de La Virgule La Virgule Morlaix
Le Petit-déj’ de La Virgule La Virgule Morlaix mardi 5 mai 2026.
Morlaix
Le Petit-déj’ de La Virgule
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:00:00
fin : 2026-05-05 11:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Profitez d’une découverte du musée numérique autour d’une formule petit-déjeuner. Cette fois, la conférence portera sur Le portrait et l’autoportrait .
Adultes Réservation obligatoire .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English : Le Petit-déj’ de La Virgule
L’événement Le Petit-déj’ de La Virgule Morlaix a été mis à jour le 2026-04-02 par OT BAIE DE MORLAIX
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