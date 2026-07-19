Informations pratiques

Morlaix

Visite guidée de Morlaix

Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Morlaix se découvre en marchant ; entre venelles cachées et panoramas inattendus, la ville se dévoile par niveaux, comme un paysage à explorer. Du port au majestueux viaduc en passant par les maisons à Pondalez du XVI siècle, chaque détour révèle un trésor. Suivez le guide et laissez-vous surprendre par une ville aussi discrète qu’inattendue. .

Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94

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English :

L’événement Visite guidée de Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2026-07-15 par OT BAIE DE MORLAIX