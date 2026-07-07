ATELIER ARTISTIQUE AUX JARDINS DE LA MANUFACTURE Jardins Morlaix
dimanche 19 juillet 2026 · Jardins · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
ATELIER ARTISTIQUE AUX JARDINS DE LA MANUFACTURE
Jardins 38 Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Les Moyens du Bord vous propose un atelier collectif de gravure des jardins de la Manufacture des Tabacs.
Gratuit sur réservation
Dimanche 19 juillet de 14h30 à 18h
mediation@lesmoyensdubord.fr
06 78 04 27 59
Dès 7 ans (avec accompagnant·e) .
Jardins 38 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59
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English :
L’événement ATELIER ARTISTIQUE AUX JARDINS DE LA MANUFACTURE Morlaix a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAIE DE MORLAIX
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