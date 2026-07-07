ATELIER ARTISTIQUE AUX JARDINS DE LA MANUFACTURE Jardins Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

ATELIER ARTISTIQUE AUX JARDINS DE LA MANUFACTURE

Jardins 38 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Les Moyens du Bord vous propose un atelier collectif de gravure des jardins de la Manufacture des Tabacs.

Gratuit sur réservation

Dimanche 19 juillet de 14h30 à 18h

mediation@lesmoyensdubord.fr

06 78 04 27 59

Dès 7 ans (avec accompagnant·e) .

Jardins 38 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59

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English :

L’événement ATELIER ARTISTIQUE AUX JARDINS DE LA MANUFACTURE Morlaix a été mis à jour le 2026-06-30 par OT BAIE DE MORLAIX