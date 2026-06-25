Stage de tour de potier Morlaix
Stage de tour de potier Morlaix mardi 7 juillet 2026.
Morlaix
Stage de tour de potier
18 Rue de Brest Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez expérimenter la fabrication de poteries au tour de potier, lors de deux séances de 2h au sein de l’atelier. Que vous soyez débutant, ou déjà initié, Manuelle vous guidera dans les étapes qui vont de la balle d’argile à l’objet progressivement monté au tour. Quelques semaines plus tard, vous viendrez chercher vos productions cuites et émaillées. .
18 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 47 66 98 04
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English :
L’événement Stage de tour de potier Morlaix a été mis à jour le 2026-06-25 par OT BAIE DE MORLAIX
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