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Visites guidées des Jardins de la Manufacture des tabacs de Morlaix Manufacture des Tabacs Morlaix

Visites guidées des Jardins de la Manufacture des tabacs de Morlaix Manufacture des Tabacs Morlaix vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Manufacture des Tabacs

Adresse : 41 Quai du Léon

Ville : 29600 Morlaix

Département : Finistère

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Morlaix

Visites guidées des Jardins de la Manufacture des tabacs de Morlaix

Manufacture des Tabacs 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 11:00:00
fin : 2026-07-31 13:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31

Venez découvrir les Jardins de la Manufacture, dans le cadre de visites guidées en juillet sur réservation.
RDV Cour des artistes   .

Manufacture des Tabacs 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 11 57 05 17 

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English : Visites guidées des Jardins de la Manufacture des tabacs de Morlaix

L’événement Visites guidées des Jardins de la Manufacture des tabacs de Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX

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