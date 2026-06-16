Exposition Impressions Maritimes La Virgule Morlaix

Morlaix

Exposition Impressions Maritimes

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-07-04

Impressions Maritimes, Une exposition des oeuvres de Michel Olivier

Du 4 juillet au 26 septembre 2026

Sublimer le papier, en faire l’éloge, lui donner une autre dimension, de nouvelles formes et le présenter comme une matière vivante telle est l’ambition de l’artiste Michel Olivier qui unit dans cette exposition sa passion pour la typographie et le papier sur le thème “Impressions maritimes.” .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English :

L’événement Exposition Impressions Maritimes Morlaix a été mis à jour le 2026-06-10 par OT BAIE DE MORLAIX