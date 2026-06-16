Exposition Impressions Maritimes La Virgule Morlaix
Exposition Impressions Maritimes La Virgule Morlaix samedi 4 juillet 2026.
Morlaix
Exposition Impressions Maritimes
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-07-04
Impressions Maritimes, Une exposition des oeuvres de Michel Olivier
Du 4 juillet au 26 septembre 2026
Sublimer le papier, en faire l’éloge, lui donner une autre dimension, de nouvelles formes et le présenter comme une matière vivante telle est l’ambition de l’artiste Michel Olivier qui unit dans cette exposition sa passion pour la typographie et le papier sur le thème “Impressions maritimes.” .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Impressions Maritimes Morlaix a été mis à jour le 2026-06-10 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- juin CINÉ RENCONTRE CHAMPIONNES ! (SOIRÉE FOOT AU SEW !) SEW Manufacture des tabacs Morlaix 16 juin 2026
- Dédicaces avec Eric Lenoir et vente de plant(e)s avec la Super épicerie Place du Dossen Morlaix 20 juin 2026
- Fête de la musique à Morlaix Morlaix 21 juin 2026
- Exposition Partir en fumée de Gabrielle Manglou Les Moyens du Bord Morlaix 24 juin 2026
- Le Baluche Disco Club invite au Sew Coatelan Club Le Sew Morlaix Morlaix 27 juin 2026