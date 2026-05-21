juin CINÉ RENCONTRE CHAMPIONNES ! (SOIRÉE FOOT AU SEW !) SEW Manufacture des tabacs Morlaix

Morlaix

juin CINÉ RENCONTRE CHAMPIONNES ! (SOIRÉE FOOT AU SEW !)

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

À l’occasion du premier match de la coupe du monde de l’équipe de France, La Salamandre en collaboration avec Zoom Bretagne vous propose de découvrir le documentaire de Morgane Lincy Fercot en sa présence.

À la suite de la rencontre vous pourrez prolonger la soirée par le visionnage du match France Sénégal au bar du SEW.

Synopsis

Josette, Babette et Boubouch, pionnières du football féminin à l’usine Chaffoteaux, rencontrent les jeunes joueuses professionnelles qui évoluent aujourd’hui dans leur club à Guingamp. Les jeunes racontent leurs réalités, les anciennes se remémorent les leurs mêmes résistances, mêmes élans, et la sensation de devoir toujours recommencer le combat. Un lien évident se tisse.Tandis qu’un match approche, l’enjeu dépasse le score sur le terrain, c’est une même joie de jouer et une même lutte qui se poursuit, ensemble.

52min | Documentaire | Version Originale Française

Les réservations en pré-vente se font sur le site de La Salamandre ou à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. Nous ne prenons aucune réservation par téléphone ou par mail. .

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement juin CINÉ RENCONTRE CHAMPIONNES ! (SOIRÉE FOOT AU SEW !) Morlaix a été mis à jour le 2026-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX