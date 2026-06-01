Dédicaces avec Eric Lenoir et vente de plant(e)s avec la Super épicerie Place du Dossen Morlaix

Morlaix

Dédicaces avec Eric Lenoir et vente de plant(e)s avec la Super épicerie

Place du Dossen Librairie Dialogues Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2626-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin 2026, la librairie Dialogues Morlaix invite Eric Lenoir, connu pour son Traité du Jardin punk, pour une journée sous le signe du jardin, de la biodiversité, de la rencontre, de la magie et du partage!

Avant de se rendre à la Manufacture des Tabacs l’après-midi, Éric Lenoir viendra à votre rencontre le matin dès 11h devant la librairie Dialogues Morlaix pour un temps de dédicaces en compagnie de la Super Epicerie ! L’équipe de l’épicerie sera présente en effet pour vous proposer plantes et plants divers et échanger avec vous.

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11h Dédicaces + vente de plant(e)s

15h ouverture des jardins de la Manufacture au public

16h30 rencontre (sur inscription) avec Eric Lenoir et Tiphaine Hameau dan les jardins de la Manu’

17h30 dédicaces avec Eric Lenoir au SEW + troc de boutures

17h30-19h ouverture des jardins à tous publics

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Dans son dernier livre, Le Manuel magique de mon jardin , proposé à la dédicace, il nous ouvre les portes de son jardin foisonnant et nous présente les créatures qui le peuplent souffleurs de champignons, mousseuse des landes, limaces léopards, lutins dresseurs d’escargots… Magie, savoir et savoir-faire cohabitent joyeusement. Grâce aux dessins de l’auteur, faites connaissance avec les petits gens, ces lutins, gnomes et autres elfes qui habitent les pelouses, talus, bois et buissons autour de vous et œuvrent en secret pour le vivant… Une déclaration d’amour au jardin et une invitation à le partager !

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Eric Lenoir

Éric Lenoir est, paysagiste spécialisé dans les questions environnementales et sociales. Parmi ses créations, plusieurs jardins expérimentaux en lien avec les enjeux de biodiversité, les Communs et la transmission des savoirs. Il accompagne également divers acteurs de terrain autour des questions de résilience territoriale, d’agroécologie et de préservation de la biodiversité.

Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Petit traité du jardin punk (Prix St Fiacre 2019) et Le Grand Traité du jardin punk, aux éditions Terre Vivante. Il y définit et explore les méthodes démontrant que le manque de ressources, de connaissances, de moyens économiques n’empêche pas la création paysagère, la possibilité d’améliorer l’espace public ni de ramener plus de biodiversité dans les jardins. En 2024, il a publié avec Fabrice Cavarretta un ouvrage comparant écosystèmes sociaux et biologiques Prière de rendre votre écosystème moins absurde que vous l’avez trouvé aux éditions Payot, et a écrit et illustré ,Manuel magique de mon jardin, , paru en 2025 chez le même éditeur. .

Place du Dossen Librairie Dialogues Morlaix 29600 Finistère Bretagne

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L’événement Dédicaces avec Eric Lenoir et vente de plant(e)s avec la Super épicerie Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX