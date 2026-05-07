Morlaix

Fleurs des venelles

Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Discrètes, délicates ou imposantes, elles apportent une touche de nature en ville. Venez découvrir et identifier les plantes des venelles de Morlaix !

Sur inscription 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com.

Animation gratuite dans le cadre du programme d’action Trame Verte et Bleue d’An Dour avec le soutien de l’Union Européenne, de la Région et de Morlaix Communauté. .

Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

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English : Fleurs des venelles

L’événement Fleurs des venelles Morlaix a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX