Fleurs des venelles Morlaix
Fleurs des venelles Morlaix jeudi 30 juillet 2026.
Morlaix
Fleurs des venelles
Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Discrètes, délicates ou imposantes, elles apportent une touche de nature en ville. Venez découvrir et identifier les plantes des venelles de Morlaix !
Sur inscription 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com.
Animation gratuite dans le cadre du programme d’action Trame Verte et Bleue d’An Dour avec le soutien de l’Union Européenne, de la Région et de Morlaix Communauté. .
Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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English : Fleurs des venelles
L’événement Fleurs des venelles Morlaix a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX
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