Atelier linogravure Un temps breton La Virgule Morlaix

Morlaix

Atelier linogravure Un temps breton

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Atelier d’initiation à la linogravure, technique utilisée depuis le 20ème siècle dans les arts visuels. Nous vous donnerons l’occasion de créer et d’imprimer des motifs qui oscillent entre la pluie et le beau temps !

A partir de 14 ans Réservation obligatoire GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English :

L’événement Atelier linogravure Un temps breton Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX