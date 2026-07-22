Informations pratiques

Morlaix

Concert gospel avec Cynthia Musson et choristes

32 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Cynthia Musson, accompagnée par des membres des chorales Gospel Poh’Wer et Power of Gospel, partagera un répertoire mêlant negro spirituals, gospel traditionnel et gospel contemporain, avec une énergie communicative et une profonde sensibilité artistique. .

32 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 10 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert gospel avec Cynthia Musson et choristes Morlaix a été mis à jour le 2026-07-17 par OT BAIE DE MORLAIX