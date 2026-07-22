Concert gospel avec Cynthia Musson et choristes Morlaix
dimanche 26 juillet 2026 · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Concert gospel avec Cynthia Musson et choristes
32 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Cynthia Musson, accompagnée par des membres des chorales Gospel Poh’Wer et Power of Gospel, partagera un répertoire mêlant negro spirituals, gospel traditionnel et gospel contemporain, avec une énergie communicative et une profonde sensibilité artistique. .
32 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 10 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert gospel avec Cynthia Musson et choristes Morlaix a été mis à jour le 2026-07-17 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- Animation famille Blancs moutons 3-5 ans La Virgule Morlaix 22 juillet 2026
- Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops Morlaix 22 juillet 2026
- Ciné-créatif Patouille et Momo Les contes de la forêt SEW Manufacture des Tabacs Morlaix 22 juillet 2026
- Stage intensif modelage avec Quentin Marais Morlaix 24 juillet 2026
- Animation famille Ecume de papier 4 ans et + La Virgule Morlaix 24 juillet 2026