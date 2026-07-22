UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Morlaix

Concert gospel avec Cynthia Musson et choristes Morlaix

dimanche 26 juillet 2026 · Morlaix

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
32 Rue de Paris
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

Concert gospel avec Cynthia Musson et choristes

32 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Cynthia Musson, accompagnée par des membres des chorales Gospel Poh’Wer et Power of Gospel, partagera un répertoire mêlant negro spirituals, gospel traditionnel et gospel contemporain, avec une énergie communicative et une profonde sensibilité artistique.   .

32 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 10 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert gospel avec Cynthia Musson et choristes Morlaix a été mis à jour le 2026-07-17 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Morlaix (Finistère)