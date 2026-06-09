Yoga-pilates La Virgule Morlaix

Morlaix

Yoga-pilates

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Séance de yoga-pilates par Orsolya Nagy, professeur de bien-être corporel

Séance sportive à mi-chemin entre le yoga, le pilate et le fitness. Véritable thérapie physique et émotionnelle !

A partir de 16 ans Réservation obligatoire GRATUIT Prévoir une tenue de sport et un tapis de yoga .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English :

L’événement Yoga-pilates Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX