Fête de la musique à Morlaix Morlaix
Fête de la musique à Morlaix Morlaix dimanche 21 juin 2026.
Morlaix
Fête de la musique à Morlaix
Centre ville Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Chaque année la fête de la musique invite le 21 juin les artistes locaux, amateurs ou confirmés à venir présenter au public les multiples formes d’expression musicale.
Le programme complet est disponible quelques jours avant l’événement afin de ne rien manquer ! .
Centre ville Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 85 64
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English : Fête de la musique à Morlaix
L’événement Fête de la musique à Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX
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