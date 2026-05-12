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Fête de la musique à Morlaix Morlaix

Fête de la musique à Morlaix Morlaix dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Centre ville

Ville : 29600 Morlaix

Département : Finistère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Morlaix

Fête de la musique à Morlaix

Centre ville Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Chaque année la fête de la musique invite le 21 juin les artistes locaux, amateurs ou confirmés à venir présenter au public les multiples formes d’expression musicale.

Le programme complet est disponible quelques jours avant l’événement afin de ne rien manquer !   .

Centre ville Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 85 64 

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English : Fête de la musique à Morlaix

L’événement Fête de la musique à Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX

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