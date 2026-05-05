Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu Place des Otages Morlaix

Morlaix

Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu

Place des Otages Kiosque Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-09-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13

Visite guidée inédite !

Connaissez-vous les Lances ? Savez-vous où se trouvait la plus belle église de Morlaix ? Où couraient les murailles de la ville close ? Imaginez-vous que la rue Carnot était bordée de maisons à colombages et fermée par deux portes fortifiées ?

Pour découvrir les secrets du vieux Morlaix suivez la guide ! Saskia Hellmund, historienne et enseignante, se fera une joie de vous conter la ville d’autrefois et de vous montrer photos, plans et dessins anciens.

Limité à 25 personnes

RDV au Kiosque, Place des Otages .

Place des Otages Kiosque Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 06 45 15 28

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English : Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu

L’événement Morlaix invisible A la recherche du patrimoine disparu Morlaix a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX