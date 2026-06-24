Sortie dessin en groupe avec Urban sketchers Morlaix Ecluses de Morlaix Morlaix samedi 4 juillet 2026.

Morlaix

Sortie dessin en groupe avec Urban sketchers Morlaix

Ecluses de Morlaix Cours Beaumont Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Yvon Salaun vous propose un moment convivial de partage, pour dessiner en groupe.

Ce premier rendez-vous de l’été se déroulera à Morlaix, au niveau des écluses du port, pour dessiner le canot de sauvetage. Ouvert à tous, débutants bienvenus.

Apportez votre matériel de dessin et votre siège pliable pour plus de confort. .

Ecluses de Morlaix Cours Beaumont Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50

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English :

L’événement Sortie dessin en groupe avec Urban sketchers Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2026-06-24 par OT BAIE DE MORLAIX