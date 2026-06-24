“À la chaîne” atelier à partir des archives de la Manufacture Les Moyens du Bord Morlaix samedi 4 juillet 2026.

Morlaix

“À la chaîne” atelier à partir des archives de la Manufacture

Les Moyens du Bord 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

En écho à l’exposition Partir en fumée de Gabrielle Manglou, l’équipe des Moyens du Bord propose un atelier de création tout public le samedi 4 juillet. À partir d’images d’archives provenant de la collection du musée de l’Espace des sciences de Morlaix, et à l’aide de diverses techniques (collage, dessin, gravure) vous créez des œuvres uniques qui apportent un nouveau regard sur la Manufacture.

Gratuit sur réservation (à partir de 6 ans)

??Samedi 4 juillet de 14h à 16h

?? programmation@lesmoyensdubord.fr

?? 06 78 04 27 59 .

Les Moyens du Bord 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59

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English :

L’événement “À la chaîne” atelier à partir des archives de la Manufacture Morlaix a été mis à jour le 2026-06-24 par OT BAIE DE MORLAIX