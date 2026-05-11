Ciné-créatif Animo Rigolo SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

Morlaix

Ciné-créatif Animo Rigolo

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Au programme du ciné-créatif un programme de courts métrages (au tarif du cinéma), suivi par un moment créatif offert, dès 3 ans !

Ces rendez-vous proposés au SEW Manufacture des Tabacs par la librairie Dialogues en partenariat avec le cinéma la Salamandre, permettent de prolonger l’expérience à la sortie de la séance ; de parler de ce que l’on vient de voir et aussi de développer sa créativité, en famille!

La librairie propose aussi, généralement, des livres et jeux en lien avec les films.

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Présentation du programme Animo Rigolo

[39 minutes Dès 3 ans]

Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules, ces animaux-là font un sacré gala !

Un programme composé de 3 films

– ZOOBOX (Myriam Schott, Linda Yi)

– FOXTALE (Alexandra Allen)

– BELLYSAURUS (Philip Watts) .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

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English : Ciné-créatif Animo Rigolo

L’événement Ciné-créatif Animo Rigolo Morlaix a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX