Circuit : à la croisée des chemins, quand les vivants se racontent, Dangy, Dangy

Informations pratiques

Circuit : à la croisée des chemins, quand les vivants se racontent Dimanche 20 septembre, 15h00 Dangy Manche

Durée 3h, RDV 3 rue des chevaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la résidence de territoire « A la croisée des chemins, quand les vivants se racontent » prenant place dans la commune de Dangy, Aurélie Augé, photographe, propose une découverte sensible et participative des chemins. La déhambulation sera ponctuée de surprises et anectotes et éveillera la curiosité des participants.

Dangy 3 rue des chevaliers dangy Dangy 50750 Manche Normandie 02 33 56 03 57 https://www.facebook.com/mairiedangy50750# https://www.facebook.com/mairiedangy50750# Situé au confluent du ruisseau du Bel et de la Soulles, dans un paysage remarquable de vallées bocagères et boisées, Pont-Brocard était sous l’Ancien Régime, une petite paroisse dépendant de la commanderie de Villedieu (Ordre de Malte). Petite agglomération d’une vingtaine de foyers réunis autour de son église et traversée par deux routes départementales, elle avait jusqu’aux années 1980 un café épicerie, une école, une scierie, quelques fermes… Théâtre d’une violente contre-offensive allemande les 27 et 28 juillet 1944, des bâtiments de la Reconstruction se mêlent à un bâti ancien de qualité. Point de convergence de plusieurs chemins de randonnées dont le GR221, Pont-Brocard est un ensemble pittoresque et attachant à la porte de Saint-Lô Agglo. Places limitées sur le bourg de Pont-Brocard. Covoiturage possible à partir du parking de la place de la mairie.

Dans le cadre de la résidence de territoire « A la croisée des chemins, quand les vivants se racontent » prenant place dans la commune de Dangy, Aurélie Augé, photographe, propose une découverte et des…

©Aurélie Augé