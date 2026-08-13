Informations pratiques

Dangy

JEP 2026 Circuit À la croisée des chemins, quand les vivants se racontent

3 Rue des Chevaliers Dangy Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre de la résidence de territoire À la croisée des chemins, quand les vivants se racontent prenant place dans la commune de Dangy, Aurélie Augé, photographe, propose une découverte sensible et participative des chemins. La déambulation sera ponctuée de surprises et anecdotes et éveillera la curiosité des participants.

Durée 3h RDV 3 Rue des chevaliers 50750 Dangy .

3 Rue des Chevaliers Dangy 50750 Manche Normandie

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English : JEP 2026 Circuit À la croisée des chemins, quand les vivants se racontent

L’événement JEP 2026 Circuit À la croisée des chemins, quand les vivants se racontent Dangy a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô