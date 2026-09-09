Circuit : à la découverte du patrimoine de Saint-Augustin, Abbaye Saint-Jean au Mont, Mametz
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint-Jean au Mont · Mametz
Informations pratiques
Circuit : à la découverte du patrimoine de Saint-Augustin 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Jean au Mont Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le patrimoine de Saint-Augustin grâce à une nouvelle signalétique ! Des panneaux vous dévoilent l’histoire de l’Abbaye Saint-Jean au Mont, de l’Abbaye Saint-Augustin, du Mont Saint-Martin, de l’église de Clarques et de l’église de Rebecques.
Abbaye Saint-Jean au Mont Saint-Augustin, Pas-de-Calais Mametz 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez le patrimoine de Saint-Augustin grâce à une nouvelle signalétique ! Des panneaux vous dévoilent l’histoire de l’Abbaye Saint-Jean au Mont, de l’Abbaye Saint-Augustin, du Mont Saint-Martin,…
©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine du Pays de Saint-Omer