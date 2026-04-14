« Circuit à vélo : Du vieux Longuenesse aux nouveaux quartiers, Hotel de ville de longuenesse, Longuenesse

« Circuit à vélo : Du vieux Longuenesse aux nouveaux quartiers Dimanche 10 mai, 14h30 Hotel de ville de longuenesse Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Au départ de l’hôtel de ville de Longuenesse, partez pour une traversée des deux âges de l’histoire longuenessoise ! Votre exploration vous mènera des sites emblématiques du « Vieux Longuenesse » jusqu’aux vastes ensembles édifiés au cours des 70 dernières années. De l’ancienne chartreuse Sainte-Aldegonde à de la ZAC Sainte-Catherine, c’est toute la métamorphose d’un village en entité urbaine que vous découvrirez.

Rendez-vous devant la mairie de Longuenesse, 13 rue Joliot Curie. Durée : 2h30. Tout public. Gratuit. Parcours de 11 km. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/ «

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Partez pour une traversée des deux âges de l’histoire longuenessoise !