Circuit ateliers sportifs, Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Circuit ateliers sportifs Mercredi 29 juillet, 15h00 Parc Youri-Gagarine Seine-Maritime

Gratuit – Adultes. Rendez-vous devant l’entrée de la piscine Marcel-Porzou. Venir en tenue de sport.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Parc Youri-Gagarine Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]

Découverte du circuit sportif dans le parc Youri-Gagarine.