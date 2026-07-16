AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Circuit ateliers sportifs, Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray
mercredi 19 août 2026 · Parc Youri-Gagarine · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Circuit ateliers sportifs Mercredi 19 août, 15h00 Parc Youri-Gagarine Seine-Maritime
Gratuit – Adultes. Rendez-vous devant l’entrée de la piscine Marcel-Porzou. Venir en tenue de sport.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00
Parc Youri-Gagarine Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Découverte du circuit sportif dans le parc Youri-Gagarine.
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