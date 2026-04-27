CIRCUIT AUTO CADOURS LAREOLE Cadours

Cadours

CIRCUIT AUTO CADOURS LAREOLE

HALLE DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Le Circuit Automobile Cadours-Laréole 2026 vous donne rendez-vous les 5 et 6 septembre pour un week-end exceptionnel dédié aux passionnés de voitures anciennes et de patrimoine mécanique. À l’occasion des 60 ans de la marque CG, cet événement emblématique promet de faire vibrer petits et grands !

Durant deux jours, venez admirer un impressionnant rassemblement de véhicules anciens, véritables témoins de l’histoire automobile. Sur le circuit mythique de Cadours, les amateurs pourront découvrir des modèles rares, échanger avec des passionnés et revivre l’âge d’or de la course automobile dans un cadre authentique et chargé d’émotion.

Le samedi soir, place à la fête avec un concert gratuit du groupe Baron Caiman, pour prolonger l’expérience dans une ambiance musicale chaleureuse. Tout au long du week-end, restauration sur place avec food trucks et buvette vous permettront de profiter pleinement de l’événement sans contrainte.

L’accès est facilité grâce à une navette gratuite mise à disposition des visiteurs. L’entrée est gratuite le samedi, et le dimanche accessible au tarif de 6 euros, avec gratuité pour les moins de 12 ans.

Que vous soyez amateur de belles mécaniques, en famille ou entre amis, le Circuit Automobile Cadours-Laréole 2026 est l’événement incontournable de la rentrée. 6 .

HALLE DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 6 77 64 52 79 contact@circuitdecadours.com

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English :

The Circuit Automobile Cadours-Laréole 2026 invites you to join us on September 5 and 6 for an exceptional weekend dedicated to classic car and mechanical heritage enthusiasts. To mark the 60th anniversary of the CG brand, this emblematic event promises to thrill young and old alike!

L’événement CIRCUIT AUTO CADOURS LAREOLE Cadours a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE