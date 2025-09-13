MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX Cadours

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX Cadours dimanche 9 août 2026.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX

HALLE AUX MARCHANDS Cadours Haute-Garonne

Début : 2026-08-09

Faites votre marché dans la capitale de l’Ail Violet à Cadours !

Tous les deuxièmes dimanches du mois, de 8h à 13h, le village de Cadours accueillera un tout nouveau marché de producteurs locaux sous la halle aux marchands. Ce marché sera l’occasion parfaite de découvrir des produits frais, de saison, et directement issus des producteurs de la région. Ne manquez pas cette belle initiative qui met à l’honneur le savoir-faire local ! .

HALLE AUX MARCHANDS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie

English :

Do your shopping in Cadours, the capital of purple garlic!

German :

Gehen Sie in der Hauptstadt des violetten Knoblauchs in Cadours auf Einkaufstour!

Italiano :

Fate shopping a Cadours, la capitale dell’aglio viola!

Espanol :

Haga sus compras en Cadours, ¡la capital del ajo morado!

