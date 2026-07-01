Circuit : Bellême ouvre et partage ses lieux de patrimoine, Mairie, Bellême
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Bellême
Informations pratiques
Circuit : Bellême ouvre et partage ses lieux de patrimoine 19 et 20 septembre Mairie Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Bellême dévoile ses nombreux lieux de patrimoine au gré d’un circuit d’une vingtaine d’étapes dans la ville et ses environs : tour dans les remparts qui ont connu le siège de la ville en 1229 par Blanche de Castille, église Saint Sauveur, chapelle du Xème siècle, porches d’hôtels particuliers, demeures anciennes,… accueillent des artisans et artistes. Vous découvrirez à la fois ces lieux de patrimoine à Bellême et les savoirs faire. Et en plus des animations, des ballades en calèches, des visites guidées…
Mairie 1 place de la République, 61130 Bellême Bellême 61130 Orne Normandie
Des artistes, des artisans vous feront découvrir les lieux de patrimoine à Bellême et leurs savoirs faire. Aussi des animations, des ballades en calèches, des visites guidées…
©Marie-Lys Hagenmuller Arelysphotgraphies
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