Balades attelées à Bellême Office du tourisme du Perche en Normandie Bellême

vendredi 24 juillet 2026 · Office du tourisme du Perche en Normandie · Bellême

Informations pratiques

Bellême

Balades attelées à Bellême

Office du tourisme du Perche en Normandie Boulevard Bansard des Bois Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Balades attelées à Bellême Balades de 50 minutes à la découverte de La Petite Cités de Caractère de Bellême en compagnie de Julien et son attelage.

Réservation recommandée.

Activité susceptible d’être modifiée en cas de météo défavorable (canicule …) .

Office du tourisme du Perche en Normandie Boulevard Bansard des Bois Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr

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English : Balades attelées à Bellême

L’événement Balades attelées à Bellême Bellême a été mis à jour le 2026-07-02 par CdC des Collines du Perche Normand