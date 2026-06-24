Informations pratiques

Bellême

Les Pic-nics en Musique à Bellême OLD STUFF

Parc de Vigan Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:45:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Les Pic-nics en Musique à Bellême

OLD STUFF

Duo d’inspiration blues, pop et funk

Il convient d’apporter son pique nique, un parasol s’il fait chaud, un plaid s’il fait frais pour se retrouver en famille ou entre amis dans cet écrin de verdure.

Annulation ou report en cas d’intempéries .

Parc de Vigan Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00

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English : Les Pic-nics en Musique à Bellême OLD STUFF

L’événement Les Pic-nics en Musique à Bellême OLD STUFF Bellême a été mis à jour le 2026-06-24 par CdC des Collines du Perche Normand