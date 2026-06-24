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AGENDA · Bellême

Les Pic-nics en Musique à Bellême OLD STUFF Bellême

dimanche 19 juillet 2026 · Bellême

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
12:45:00
Adresse
Parc de Vigan
Ville
61130 Bellême
Département
Orne
Tarif

Bellême

Les Pic-nics en Musique à Bellême OLD STUFF

Parc de Vigan Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:45:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Les Pic-nics en Musique à Bellême
OLD STUFF
Duo d’inspiration blues, pop et funk

Il convient d’apporter son pique nique, un parasol s’il fait chaud, un plaid s’il fait frais pour se retrouver en famille ou entre amis dans cet écrin de verdure.

Annulation ou report en cas d’intempéries   .

Parc de Vigan Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 85 31 00 

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English : Les Pic-nics en Musique à Bellême OLD STUFF

L’événement Les Pic-nics en Musique à Bellême OLD STUFF Bellême a été mis à jour le 2026-06-24 par CdC des Collines du Perche Normand

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