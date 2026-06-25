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AGENDA · Bellême

Moto Cross de Bellême Bellême

mardi 14 juillet 2026 · Bellême

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Circuit des rois
Ville
61130 Bellême
Département
Orne
Tarif

Bellême

Moto Cross de Bellême

Circuit des rois Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Moto cross de Bellême

MX Passion
MX Normand
Side car tgo
Trophée Lainey

Buvette et restauration sur place
Pass 10 € en prévente. 12 € sur place
1 €/programme   .

Circuit des rois Bellême 61130 Orne Normandie   motoclub.bellemois@gmail.com

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English : Moto Cross de Bellême

L’événement Moto Cross de Bellême Bellême a été mis à jour le 2026-06-25 par CdC des Collines du Perche Normand

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