Informations pratiques

Bellême

Moto Cross de Bellême

Circuit des rois Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Moto cross de Bellême

MX Passion

MX Normand

Side car tgo

Trophée Lainey

Buvette et restauration sur place

Pass 10 € en prévente. 12 € sur place

1 €/programme .

Circuit des rois Bellême 61130 Orne Normandie motoclub.bellemois@gmail.com

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English : Moto Cross de Bellême

L’événement Moto Cross de Bellême Bellême a été mis à jour le 2026-06-25 par CdC des Collines du Perche Normand