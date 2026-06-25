AGENDA · Bellême
Moto Cross de Bellême Bellême
mardi 14 juillet 2026 · Bellême
Informations pratiques
Bellême
Moto Cross de Bellême
Circuit des rois Bellême Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Moto cross de Bellême
MX Passion
MX Normand
Side car tgo
Trophée Lainey
Buvette et restauration sur place
Pass 10 € en prévente. 12 € sur place
1 €/programme .
Circuit des rois Bellême 61130 Orne Normandie motoclub.bellemois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Moto Cross de Bellême
L’événement Moto Cross de Bellême Bellême a été mis à jour le 2026-06-25 par CdC des Collines du Perche Normand
À voir aussi à Bellême (Orne)
- Les Pic-nics en Musique à Bellême Elisa Fisca et Patrick Pernet Bellême 5 juillet 2026
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 8 juillet 2026
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 15 juillet 2026
- Les Pic-nics en Musique à Bellême OLD STUFF Bellême 19 juillet 2026
- Balade commentée de Bellême Office de tourisme Bellême 22 juillet 2026