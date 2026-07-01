Circuit, Château de Chassay, Landes-le-Gaulois

Informations pratiques

Circuit Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Chassay Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Parking à Bennes, 2704 route de Pray. Après pique-nique tiré du sac, déambulation jusqu’à la ferme du Petit Chassay. Commentaires et exposition sur Joseph Ducoux, député de la 2ème République française. Retour au parking

Château de Chassay 190 chemin du Petit Chassay, 41190 Landes-le-Gaulois Landes-le-Gaulois 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 06 33 23 83 42 https://le-patrimoine-de-landes-le-gaulois-1.s2.yapla.com/fr/ [{« type »: « email », « value »: « lepatrimoinedelandeslegaulois@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 23 83 42 »}] Demeure de Joseph Ducoux, député de la 2ème République Française. Exposition dans la ferme du château. Parking à Bennes, 2704 route de Pray. Pique-nique sorti du sac. Déambulation de Bennes à Chassay (2 km). Commentaires et exposition. Retour au parking.

Après pique-nique tiré du sac, déambulation jusqu’à la ferme du Petit Chassay. Commentaires et exposition sur Joseph Ducoux, député de la 2ème République française.

©Isabelle Creiche