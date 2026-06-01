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Circuit Croix et Calvaires, Mairie de St Michel Chef Chef, Saint-Michel-Chef-Chef

Circuit Croix et Calvaires, Mairie de St Michel Chef Chef, Saint-Michel-Chef-Chef

Circuit Croix et Calvaires, Mairie de St Michel Chef Chef, Saint-Michel-Chef-Chef samedi 27 juin 2026.

Lieu : Mairie de St Michel Chef Chef

Adresse : rue du chevecier

Ville : 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : gratuit

Circuit Croix et Calvaires 27 et 28 juin Mairie de St Michel Chef Chef Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

Mairie de St Michel Chef Chef rue du chevecier Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « apromit44@gmail.com »}]
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