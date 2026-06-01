Circuit Croix et Calvaires, Mairie de St Michel Chef Chef, Saint-Michel-Chef-Chef
Circuit Croix et Calvaires, Mairie de St Michel Chef Chef, Saint-Michel-Chef-Chef samedi 27 juin 2026.
Circuit Croix et Calvaires 27 et 28 juin Mairie de St Michel Chef Chef Loire-Atlantique
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00
Mairie de St Michel Chef Chef rue du chevecier Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « apromit44@gmail.com »}]
Découvrir à pieds ou à vélo la trentaine de croix et calvaire de la commune coté terre et coté mer Croix et Calvaires Randonnées
Apromit
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