Soirée ados teenage party ! Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef
Soirée ados teenage party ! Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef samedi 13 juin 2026.
Saint-Michel-Chef-Chef
Soirée ados teenage party !
Salle du Canopus Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 01:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Ramène ta meilleure énergie et ta bonne humeur !!!
Prépare toi pour une soirée inoubliable , viens avec tes potes pour une ambiance de folie …
Au programme
soirée sans alcool
sans tabac
sans vapote
boissons illimitées dans la limite des stocks disponibles
avec une ambiance de folie, musique à fond et danse non stop !
Infos pratiques
uniquement sur réservation, places limitées
réservation et paiement ici ou par mail
soirée orgnanisée par le comité des fêtes de St Michel Chef Chef
Découvrez ici tous les évenements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
Salle du Canopus Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 50 99 17 51 comitedesfetesstmichelchefchef@gmail.com
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English :
Bring your best energy and good humor!!!
L’événement Soirée ados teenage party ! Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic
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