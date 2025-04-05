Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée ados teenage party ! Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef

Soirée ados teenage party ! Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle du Canopus

Adresse : Boulevard de l'Océan

Ville : 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Michel-Chef-Chef

Soirée ados teenage party !

Salle du Canopus Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 01:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Ramène ta meilleure énergie et ta bonne humeur !!!
Prépare toi pour une soirée inoubliable , viens avec tes potes pour une ambiance de folie …

Au programme  

soirée sans alcool
sans tabac
sans vapote
boissons illimitées dans la limite des stocks disponibles
avec une ambiance de folie, musique à fond et danse non stop ! 

 

Infos pratiques  

uniquement sur réservation, places limitées
réservation et paiement ici ou par mail
soirée orgnanisée par le comité des fêtes de St Michel Chef Chef

 

Découvrez ici tous les évenements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef   .

Salle du Canopus Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 50 99 17 51  comitedesfetesstmichelchefchef@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring your best energy and good humor!!!

L’événement Soirée ados teenage party ! Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic

À voir aussi à Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique)