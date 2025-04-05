Soirée ados teenage party ! Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef

Soirée ados teenage party !

Salle du Canopus Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Ramène ta meilleure énergie et ta bonne humeur !!!

Prépare toi pour une soirée inoubliable , viens avec tes potes pour une ambiance de folie …

Au programme

soirée sans alcool

sans tabac

sans vapote

boissons illimitées dans la limite des stocks disponibles

avec une ambiance de folie, musique à fond et danse non stop !

Infos pratiques

uniquement sur réservation, places limitées

réservation et paiement ici ou par mail

soirée orgnanisée par le comité des fêtes de St Michel Chef Chef

Découvrez ici tous les évenements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Salle du Canopus Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 50 99 17 51 comitedesfetesstmichelchefchef@gmail.com

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English :

Bring your best energy and good humor!!!

L’événement Soirée ados teenage party ! Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic