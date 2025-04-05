Concours de pétanque ouvert à tous Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef
Concours de pétanque ouvert à tous Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Michel-Chef-Chef
Concours de pétanque ouvert à tous
Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 13:30:00
fin : 2026-08-19 13:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Saint-Michel-Chef-Chef, le challenge pétanque de l’été !
Passez l’été en beauté et participez aux concours de pétanque à Saint-Michel-Chef-Chef !
Depuis des décennies, tous les mercredis après-midi en juillet et août, l’association sportive A.S.P.T.M. vous attend nombreux pour participer à ses traditionnels concours de pétanque.
3 bonnes raisons de participer à ces tournois
c’est l’occasion de découvrir un nouveau sport ou de vous perfectionner
retrouvez une ambiance conviviale et bon enfant et profitez en pour faire de nouvelles rencontres et agrandire votre cercle d’amis
contribuez à soutenir l’association et ses actions
Alors n’attendez plus et inscrivez-vous dès aujourd’hui au concours de pétanque de Saint-Michel-Chef-Chef !
Infos pratiques
ouvert à tous
venir au moins 1/2 heures avant pour les inscriptions, lancer du but à 14h30
sur 50 terrains (limité à 100 équipes)
en 4 parties
Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 38 22 69 asptm44730@gmail.com
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English :
Saint-Michel-Chef-Chef, the summer pétanque challenge!
L’événement Concours de pétanque ouvert à tous Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic
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