Exposition de véhicules anciens Devant la salle de Jade Saint-Michel-Chef-Chef
Exposition de véhicules anciens Devant la salle de Jade Saint-Michel-Chef-Chef dimanche 4 janvier 2026.
Exposition de véhicules anciens
Devant la salle de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 10:00:00
fin : 2026-11-29 13:00:00
Date(s) :
2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17
Le charme du vintage fait escale à Saint-Michel-Chef-Chef !
Moteurs d’hier, plaisir d’aujourd’hui ! Saveur de galettes, odeur d’essence… le charme de Saint-Michel !
L’association ARBRACAME vous attend tous les premiers dimanches de chaque mois pour ce rendez-vous de passionnés
A découvrir
des véhicules anciens
autos
motos
utilitaires âgés de minimum de trente 30 ans
une ambiance conviviale
Informations pratiques
commerces et restauration à proximité
se garer dans les rues adjacentes car avenue de la Convention fermée aux véhicules pour l’occasion
Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
Devant la salle de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 44 02 67 30 queffurus.christian@gmail.com
English :
Vintage charm calls at Saint-Michel-Chef-Chef!
L’événement Exposition de véhicules anciens Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2025-12-10 par I_OT Pornic