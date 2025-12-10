Exposition de véhicules anciens Devant la salle de Jade Saint-Michel-Chef-Chef

Exposition de véhicules anciens

Devant la salle de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 10:00:00

fin : 2026-11-29 13:00:00

Date(s) :

2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17

Le charme du vintage fait escale à Saint-Michel-Chef-Chef !

Moteurs d’hier, plaisir d’aujourd’hui ! Saveur de galettes, odeur d’essence… le charme de Saint-Michel !

L’association ARBRACAME vous attend tous les premiers dimanches de chaque mois pour ce rendez-vous de passionnés

A découvrir

des véhicules anciens

autos

motos

utilitaires âgés de minimum de trente 30 ans

une ambiance conviviale

Informations pratiques

commerces et restauration à proximité

se garer dans les rues adjacentes car avenue de la Convention fermée aux véhicules pour l’occasion

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Devant la salle de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 44 02 67 30 queffurus.christian@gmail.com

English :

Vintage charm calls at Saint-Michel-Chef-Chef!

