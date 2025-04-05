Stages et cours de tennis Saint-Michel-Chef-Chef
Stages et cours de tennis Saint-Michel-Chef-Chef lundi 29 juin 2026.
Saint-Michel-Chef-Chef
Stages et cours de tennis
30 Bis avenue des Sports Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18
Saint-Michel-Chef-Chef le cadre parfait pour un stage de tennis Inoubliable !
Débuter ou perfectionner votre jeu rejoignez les cours de tennis du TCSM à Saint-Michel-Chef-Chef !
Vincent vous propose tout l’été des stages et des cours particuliers pour tous âges et tous niveaux.
Pourquoi participer à un stage ou à des cours particuliers
bénéficiez d’ un encadrement personnalisé
Que vous soyez débutant ou confirmé, les cours particuliers ou les stages en petits groupes permettent de bénéficier d’une attention individuelle de la part du coach. Il peut ainsi analyser précisément votre technique, vos points forts et vos faiblesses, et vous proposer des exercices personnalisés pour vous aider à progresser rapidement.
des exercices ciblés
Lors d’un stage ou d’un cours particulier, le coach peut se concentrer sur vos besoins spécifiques et vous proposer des exercices qui vous permettront de travailler vos points faibles et d’améliorer votre jeu de manière ciblée. Avec un suivi individualisé et des exercices adaptés, vous progresserez beaucoup plus vite qu’en jouant simplement en club ou avec des amis.
se motiver et s’amuser
L’émulation créée par un groupe de joueurs de niveau similaire lors d’un stage ou d’un cours collectif est un excellent moyen de se motiver et de se dépasser. Les stages de tennis sont souvent l’occasion de participer à des jeux et animations ludiques qui permettent de progresser tout en s’amusant, c’est un vraiment moment de détente et de plaisir.
retrouvez un cadre idéal pour progresser
Des infrastructures de qualité le club dispose de courts de qualité en terre battue et résine ce qui permet de jouer dans des conditions optimales. Vincent est un coach diplômé d’état, garants de la qualité de l’enseignement dispensé.
Que vous soyez à la recherche d’une progression rapide, d’un moment de détente ou d’une nouvelle activité à pratiquer, les stages de tennis et les cours particuliers sont une excellente option ! Inscrivez-vous vite !
Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
30 Bis avenue des Sports Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 50 74 29 vincentgrossmann21@gmail.com
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English :
Saint-Michel-Chef-Chef: the perfect setting for an unforgettable tennis clinic!
L’événement Stages et cours de tennis Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic
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