Circuit Cycliste en village et bord de mer la Ronde Finistérienne Elite Rue de la mer Créach ar Beuz Plounéour-Brignogan-plages samedi 15 août 2026.

Plounéour-Brignogan-plages

Circuit Cycliste en village et bord de mer la Ronde Finistérienne Elite

Rue de la mer Créach ar Beuz Plounéour-trez Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 17:30:00

Date(s) :

2026-08-15

La commune de Plounéour-Brignogan-Plages accueillera une fois de plus l’avant-dernière étape de la Ronde Finistérienne. Cette 54ème édition de La Ronde (mise en sommeil de 1967 à 1976) se dispute sur 7 étapes et est réservée aux coureurs élite. Près d’une centaine de coureurs seront sur la ligne de départ au cœur du bourg de Plounéour-trez pour 36 tours de circuit de 2,8kms en longeant la magnifique baie de Goulven. Il est à noter que de nombreux grands coureurs professionnels ont été vainqueurs d’étape de la Ronde Finistérienne Romain Bardet, Warren Barguill, Olivier Le Gac, Valentin Madouas.

Une organisation du Comité d’animation Beva er Vro. .

Rue de la mer Créach ar Beuz Plounéour-trez Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 63 26 07 51

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English :

L’événement Circuit Cycliste en village et bord de mer la Ronde Finistérienne Elite Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-06-23 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne