Fête de la Terre Mère La Gare Plounéour-Brignogan-plages
Fête de la Terre Mère La Gare Plounéour-Brignogan-plages samedi 1 août 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Fête de la Terre Mère
La Gare Face au hagar de Groupe Ouest Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Mamm Douar-Pachamama vous invite à célébrer et honorer notre Mère, la Terre.
Un temps convivial, joyeux et profondément vivant, dédié à la création d’un mandala éphémère composé de graines aux mille couleurs et formes, des fruits, des feuilles et des fleurs.
Ce sera aussi un moment pour déposer une offrande de gratitude, un geste humain simple et humble, une manière sincère de nous relier au vivant et de reconnaître notre place au sein de la Terre. .
La Gare Face au hagar de Groupe Ouest Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 52 89 82 29
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English :
L’événement Fête de la Terre Mère Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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