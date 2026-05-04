Les Mercredis de la Chapelle Pol la Sirène du Phare par le Barokopéra Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Les Mercredis de la Chapelle Pol la Sirène du Phare par le Barokopéra

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Un spectacle lyrique sur des musiques classiques & celtiques

W. van Houten, soprano P. Hendriks, baryton, le gardien de phare A. Tibrewal, danseuse acrobate F. Chauvet, flûtes traversières M. Gregory, harpe L. de Saint-Vincent, pianoforte M. Tuin, violone, viole de gambe et violoncelle

Sur un projet original autour du personnage mythique de La Sirène, le BarokOpéra propose une mise en espace adaptée à la chapelle, de son concert-spectacle.

La Sirène du Phare se découvre comme une histoire mythique contemporaine : un pastiche de musiques baroques, romantiques et celtiques, de mots et de mouvements, de voix visibles et invisibles.

Musiques de H. Purcell, F. Schubert, C. Debussy, G. Fauré, A. Stivell …

Réservations festivalchapellepol.com ou 02 29 61 13 60 .

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English : Les Mercredis de la Chapelle Pol la Sirène du Phare par le Barokopéra

L’événement Les Mercredis de la Chapelle Pol la Sirène du Phare par le Barokopéra Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-04 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne