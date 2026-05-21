Visite de la micro-forêt comestible Mamm Douar Pachamama La Gare Plounéour-Brignogan-plages
Visite de la micro-forêt comestible Mamm Douar Pachamama La Gare Plounéour-Brignogan-plages dimanche 7 juin 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Visite de la micro-forêt comestible Mamm Douar Pachamama
La Gare Face au hagar de Groupe Ouest Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Découvrez un projet citoyen et expérimental unique ! Sur un terrain communal métamorphosé par la plantation de 200 arbres, arbustes et fleurs, venez explorer la syntropie une approche agricole innovante axée sur la régénération des sols et l’abondance naturelle.
Une visite inspirante idéale pour les amoureux de la nature et les curieux d’écologie ! .
La Gare Face au hagar de Groupe Ouest Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 52 89 82 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite de la micro-forêt comestible Mamm Douar Pachamama Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Plounéour-Brignogan-plages (Finistère)
- Yoga face à la mer Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages 28 mai 2026
- Rencontres, échanges avec les scénaristes et auteurs en résidence Salle Job Bihan Poudec Plounéour-Brignogan-plages 28 mai 2026
- Festival Tel Quel enceinte École du Sacré-Cœur Plounéour-Brignogan-plages 29 mai 2026
- Algues sauvages et immersion Plounéour-Brignogan-plages 30 mai 2026
- Yoga face à la mer Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages 4 juin 2026