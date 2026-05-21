Visite de la micro-forêt comestible Mamm Douar Pachamama La Gare Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Visite de la micro-forêt comestible Mamm Douar Pachamama

La Gare Face au hagar de Groupe Ouest Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Découvrez un projet citoyen et expérimental unique ! Sur un terrain communal métamorphosé par la plantation de 200 arbres, arbustes et fleurs, venez explorer la syntropie une approche agricole innovante axée sur la régénération des sols et l’abondance naturelle.

Une visite inspirante idéale pour les amoureux de la nature et les curieux d’écologie ! .

La Gare Face au hagar de Groupe Ouest Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 52 89 82 29

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L’événement Visite de la micro-forêt comestible Mamm Douar Pachamama Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne