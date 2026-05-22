Visite d’entreprise Atelier d’une céramiste peintre Plounéour-Brignogan-plages
Visite d’entreprise Atelier d’une céramiste peintre Plounéour-Brignogan-plages vendredi 17 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Visite d’entreprise Atelier d’une céramiste peintre
2 Avenue du Général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Artiste aux talents multiples, Lili Scratchy ouvre les portes de son atelier pour faire découvrir son univers haut en couleurs . Céramiste, peintre, mais aussi autrice de romans jeunesse, elle explore sans cesse de nouvelles voies artistiques. Et c’est à Plounéour-Brignogan-Plages qu’elle trouve l’essentiel de son inspiration. Elle a notamment imaginé la route des berniques , un parcours ludique composé de céramiques multicolores dissimulées aux quatre coins de la commune, comme une grande chasse au trésor. On lui doit également des décalcomanies et de grandes fresques à colorier, toutes inspirées de l’identité locale.
INFOS PRATIQUES
– Réservation sur cotedeslegendes.bzh et dans les offices de tourisme de Lesneven, Plounéour-Brignogan-Plages, Meneham (Guissény et Kerlouan en juillet août)
– Durée 30 min
– Jauge 4 personnes par créneau .
2 Avenue du Général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
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English :
L’événement Visite d’entreprise Atelier d’une céramiste peintre Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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