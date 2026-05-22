Plounéour-Brignogan-plages

Visite d’entreprise Atelier d’une céramiste peintre

2 Avenue du Général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Artiste aux talents multiples, Lili Scratchy ouvre les portes de son atelier pour faire découvrir son univers haut en couleurs . Céramiste, peintre, mais aussi autrice de romans jeunesse, elle explore sans cesse de nouvelles voies artistiques. Et c’est à Plounéour-Brignogan-Plages qu’elle trouve l’essentiel de son inspiration. Elle a notamment imaginé la route des berniques , un parcours ludique composé de céramiques multicolores dissimulées aux quatre coins de la commune, comme une grande chasse au trésor. On lui doit également des décalcomanies et de grandes fresques à colorier, toutes inspirées de l’identité locale.

INFOS PRATIQUES

– Réservation sur cotedeslegendes.bzh et dans les offices de tourisme de Lesneven, Plounéour-Brignogan-Plages, Meneham (Guissény et Kerlouan en juillet août)

– Durée 30 min

– Jauge 4 personnes par créneau .

2 Avenue du Général de Gaulle Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite d’entreprise Atelier d’une céramiste peintre Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne